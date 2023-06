Clube da Premier League identifica 29 casos internos de abuso sexual entre 1998 e 2019

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 20:17 Compartilhe

Uma investigação interna conduzida pelo inglês Watford, da Premier League, identificou 29 possíveis casos de abuso sexual no clube entre 1998 e 2019. A análise começou após acusações serem feitas ao ex-fisioterapeuta Phil Edwards.

Edwards, por sua vez, morreu em 2019, por causas relacionadas a um suicídio, duas semanas depois de ser detido pela polícia.

A investigação chegou à conclusão de que Edwards abusou de diversas crianças entre 13 e 15 anos, ao mesmo tempo em que 18 vítimas concederam relatos assinados de todos os crimes cometidos pelo ex-fisioterapeuta.

Vale destacar que, entre os crimes identificados pelo clube, vários deles aconteceram nas instalações do Vicarage Road, estádio do Watford.

Entre as denúncias, os adolescentes relataram que Edwards exigia exames desnecessários em partes íntimas, além de ser comum que tivessem que se despir e agachar. Outro hábito do ex-fisioterapeuta seria deitar ao lado dos jovens.

Outros relatos dão conta de que Edwards mantinha linguagens sexuais com os adolescentes e costumava mostrar pornografia durante as consultas.

O Watford emitiu um comunicado oficial e se desculpou com as vítimas. Além disso, o clube agradeceu pelas denúncias, utilizadas como base para o início das investigações.

– Como clube, o Watford deseja pedir desculpas a todos os jovens que vivenciaram o comportamento praticado pelo falecido Phil Edwards, enquanto ocupava uma posição de influência e acesso dentro do clube. Agradecemos aos sobreviventes por sua coragem e dignidade em todas as suas negociações com o Watford e também por sua paciência, que nos permitiu conduzir uma investigação interna completa – diz a nota.

De acordo com o Watford, todos os funcionários questionados pela investigação alegaram desconhecer os atos de Edwards.

Por fim, a investigação ainda apontou para outros clubes e afirmou que o futebol inglês não teria feito “o suficiente” para impedir casos de abuso entre 1970 e 2005. Entre os oito times citados, estão os grandes Manchester City e Chelsea.