Clube da Champions League anuncia contratação de treinador ex-Liverpool para a disputa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 12:52 Compartilhe

O Celtic anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação do treinador Brendan Rodgers, de 50 anos, para a temporada 2023-24. Brendan retorna ao clube que comandou entre 2016 e 2019, com a missão de seguir o bom trabalho feito na última época e conduzir a equipe na fase de grupos da Champions League.

– Estou realmente muito feliz de retornar ao Celtic e amplamente ansioso para aproveitar esta grande oportunidade. Quando me foi oferecida a oportunidade de me juntar ao clube novamente, foi uma decisão muito fácil para mim e para minha família. Já passamos por grandes momentos por aqui e esse será o meu objetivo de novo, entregar um bom futebol, ter certeza de que teremos um time que todos vão amar assistir e trazer ainda mais sucesso para os nossos torcedores – disse o treinador.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportiva

Rodgers retorna à Escócia após quatro anos no comando do Leicester City. Apesar de ter levado a equipe à conquista da FA Cup em 2020-21, o comandante não fez grande temporada em 2022-23 e caiu antes do fim da Premier League, deixando os Foxes em um estado crítico que viria a se concretizar em rebaixamento. Antes, teve experiências em Watford, Reading, Swansea e no Liverpool, onde ficou por três anos e foi o antecessor de Jürgen Klopp.

O norte-irlandês chega para assumir o lugar de Ange Postecoglou, greco-australiano que esteve à frente dos Hoops na última época. Postecoglou conduziu o Celtic à conquista da Tríplice Coroa Escocesa, combinando os títulos da Scottish Premiership, a Copa da Escócia e a Taça da Liga Escocesa em 2022-23, e deixou a Escócia para assumir o Tottenham, sem treinador desde a saída de Antonio Conte.

Welcome back, Brendan! ????#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.

Let's get to work! ????— Celtic Football Club (@CelticFC) June 19, 2023

– Temos um grupo impressionante e talentoso de jogadores e staff, e estou muito ansioso para conhecer todos eles e começarmos os trabalhos da melhor forma possível. O clubes está em condições fantásticas em todos os níveis e quero agradecer aos diretores por colocar fé em mim para elevar o trabalho. Nós trabalharemos bem juntos e vamos procurar o grande sucesso para os torcedores – completou Rodgers.

E MAIS: