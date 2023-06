Clube da Arábia Saudita se aproxima de fechar com ídolo do futebol italiano, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 9:33 Compartilhe

O jornal italiano “Corriere dello Sport” informou, na manhã desta segunda-feira, que o futebol árabe deseja se reforçar com um ídolo do país da Velha Bota. Trata-se de Gennaro Gattuso, ex-jogador e agora treinador, mas momentaneamente sem clube. O comandante é alvo do Al-Hilal e deve receber uma proposta de 15 milhões de euros anuais.

As primeiras conversas, de acordo com o periódico, terminaram com um aceno positivo de Gennaro quanto à oferta, em reunião com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Caso as negociações se concretizem, o italiano treinará Michael e Cuéllar, dupla ex-Flamengo, além dos recém-contratados Rúben Neves, que chegou por 55 milhões de euros junto ao Wolverhampton, e Koulibaly, zagueiro do Chelsea que custou apenas 24 milhões na moeda europeia.

Gattuso está sem clube desde que deixou o Valencia, ao fim de janeiro de 2023. Após passagens conturbadas e pouco vitoriosas no futebol italiano, o técnico chegou ao clube espanhol no começo da última temporada, mas não fez um bom trabalho e deixou os Morcegos ainda na zona de rebaixamento. Sob o comando de Rubén Baraja, a equipe conseguiu escapar do descenso.

O único título de Gattuso como técnico aconteceu na temporada 2019-20, quando o Napoli bateu a Juventus pela decisão da Copa da Itália. Após empate sem gols, Dybala e Danilo desperdiçaram suas cobranças e os Partenopeus se sagraram campeões.

O PIF tem feito aportes importantes no futebol árabe e vem buscando contratações de peso na Europa. A Federação de Futebol da Arábia Saudita enxerga as abordagens por estrelas mundiais como um passo na candidatura para sediar a Copa do Mundo. A princípio, o país do Oriente Médio entraria na corrida com o combinado de Espanha, Portugal e Marrocos para receber a Copa de 2030, mas ao enxergar a dificuldade em concorrer com três nações, a prioridade é o posto de país-sede para o Mundial de 2034.