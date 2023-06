Clippers pode aceitar RJ Barrett em troca por Paul George

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 15:47 Compartilhe

O Los Angeles Clippers parece estar disposto a negociar Paul George e uma troca com o New York Knicks por RJ Barrett pode ser um dos acordos possíveis. De acordo com Ian Begley, do canal SNY, a direção angelina vê com bons olhos a chegada do ala canadense. O jornalista, aliás, já tinha informado que as franquias abriram conversas para um acordo pelo jogador de 33 anos.

“Knicks e Clippers tiveram contato sobre uma possível troca de Paul George. No entanto, não se sabe se o time de Los Angeles está realmente disposto a mover George. O Clippers deu às equipes rivais a impressão de que estavam avaliando o valor comercial do astro na semana passada”, escreveu Begley na quinta-feira.

No dia seguinte, o jornalista voltou a abordar o tema e colocou RJ Barrett como uma possível moeda de troca por Paul George. “Eu sei que há alguns fãs de Barrett no Clippers”, comentou.

Por outro lado, o jornalista pondera que a franquia da Califórnia deve buscar um “jogador vencedor” para o lugar do camisa 13. Portanto, há dúvidas se Barrett seria esse nome. Paul George

“Não sei se o Clippers vai olhar para os jogadores do Knicks e dizer: ‘sim, esse cara vai me ajudar a chegar às finais da conferência e ajudar Kawhi Leonard’. Então, é por isso que não parece tão provável para mim. O Knicks está avaliando. Se Los Angeles continuar sinalizando que George está disponível, presumo que New York continuará de olho”, concluiu.

Apesar dos comentários de Begley, há outras fontes pouco otimistas sobre o astro mudar de time. Na última semana, Stefan Bondy, do New York Daily News, afirmou que não havia nada se preparado para George. “Não espere que essa troca aconteça”. Paul George

Além disso, o jornal Los Angeles Times informou que o Knicks ficou “hesitante” em fazer um negócio por Paul George. Isso porque, após discussões internas, a conclusão é que o jogador pediria uma extensão de contratual. Vale lembrar, então, que o veterano é elegível para estender seu contrato para mais quatro anos, por cerca de US$220 milhões.

No entanto, se o ala não chegar a um novo acordo até o final da próxima temporada, poderá recusar sua opção de jogador antes de 2024/25. Portanto, se tornará agente livre. Atualmente, George tem US$45.6 milhões a receber na campanha 2023/24. Se não recusar a player option, o valor pode chegar a US$48 milhões no próximo ano. Paul George

Nada disso?

Em contrapartida, na noite do Draft, o presidente do Clippers, Lawrence Frank, garantiu que a franquia quer construir um elenco ao redor de suas estrelas.

“Ainda é o plano. Estamos avaliando como podemos montar a melhor equipe em torno desses caras. Então, ver o que funcionou e o que não funcionou. Assim, observar o que temos de fazer melhor e desafiar nossos jogadores a sempre melhorarem. Mas sim, estamos tentando maximizar esses dois [Kawhi e George]”, comentou. Paul George