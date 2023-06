Clippers confirma cirurgia de limpeza no joelho de Kawhi Leonard

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:55 Compartilhe

O Los Angeles Clippers confirmou que o craque Kawhi Leonard passou por mais uma cirurgia no joelho direito. No entanto, dessa vez, a situação preocupa menos do que em outras oportunidades. A intervenção não serviu para corrigir nenhuma nova lesão, mas como um procedimento de limpeza no menisco do atleta. Mesmo assim, ele vai ficar afastado das quadras por cerca de dois meses.

“Foi só uma cirurgia de limpeza e correu tudo bem. Trata-se de um procedimento muito rápido, aliás. Kawhi está ótimo, mas a recuperação vai levar oito semanas. Ele vai estar de volta às partidas diretamente, sem limitações, após esse período. Temos muita sorte, no entanto, por ter sido apenas uma higienização mesmo”, explicou o presidente de operações da franquia, Lawrence Frank.

O alívio do dirigente, de certa forma, é justificado. Leonard foi desfalque dos três jogos que eliminaram o Clippers dos playoffs por causa de uma entorse no joelho direito. É o mesmo local em que sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior, em junho de 2021. O problema físico, como resultado, afastou-o das quadras na época por 16 meses – incluindo uma temporada inteira. kawhi leonard

O prazo de reabilitação sugere que o experiente ala vai estar à disposição para o início da pré-temporada. Frank, por exemplo, falou que o time conta com a sua reapresentação no primeiro dia de treinamentos. Mas, a julgar pelo histórico de extrema precaução com o jogador, a situação deve ser monitorada de perto.

Extensão

A nova cirurgia não preocupa o Clippers, mas coloca um ponto de interrogação no futuro de Kawhi Leonard na franquia. Assim como Paul George, o veterano possui uma cláusula de extensão automática em 2024 de US$48 milhões. Então, a partir de 12 de julho, ele pode negociar uma extensão prévia com os angelinos. O novo contrato pode alcançar US$220 milhões por quatro temporadas. kawhi leonard

“É muito prematuro discutirmos isso, para começar. Nós temos um plano, mas não podemos dar detalhes específicos sobre os passos que planejamos dar. Vamos ter diálogos, conversas bastante honestas e abertas com Kawhi e os seus agentes. A intenção é, no fim das contas, chegar a um acordo que faça sentido para os dois lados”, limitou-se a dizer Frank.

A durabilidade de Leonard, certamente, advoga contra um vínculo caro e de longa duração. Ele ainda não disputou mais de 57 partidas em uma temporada como jogador do Clippers. Além disso, como já citado anteriormente, sequer entrou em quadra na campanha 2021-22 por causa de lesão. kawhi leonard

Manutenção

É verdade que Leonard não é o único atleta que levanta dúvidas do ponto de vista físico em Los Angeles. Acontece o mesmo com George, por exemplo, que também não estava à disposição nos playoffs. Não seria o momento, então, de desfazer a dupla e tentar um novo núcleo? Frank garante que não, pois a franquia segue comprometida em construir com base na dupla de alas.

“O nosso plano ainda é manter ambos. O que estamos tentando fazer aqui, então, é colocar o melhor grupo possível em torno desses dois caras. Buscamos algumas alternativas a partir da análise do que vem funcionando e não. Mas, sobretudo, o nosso foco é desafiar os nossos jogadores a seguirem procurando a sua melhor versão”, afirmou o presidente de operações angelino. kawhi leonard