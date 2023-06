Classificação na Libertadores pode valer R$ 7,3 milhões aos cofres do Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:48 Compartilhe

Segundo colocado do Grupo G da Libertadores, na noite desta terça-feira, 27 de junho, o Atlético-MG enfrenta o Libetad-PAR em partida que definirá mais um classificado às oitavas de final da competição continental. A classificação para o Galo pode valer, inclusive, uma premiação de R$ 7,3 milhões, além do prestígio esportivo.

Se vencer o jogo, o Galo garante US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhões) pela vitória, que serão somados ao prêmio pela classificação às oitavas: US$ 1,25 milhões, algo em torno dos R$ 5,9 milhões na cotação atual. Nesse contexto, portanto, o time alvinegro faturaria cerca de R$ 7,3 milhões.

No entanto, vale lembrar que o Atlético-MG pode se classificar, até mesmo, em caso de derrota diante do Libertad-PAR, desde que seja um revés por um gol de diferença, no máximo. O empate por qualquer placar também dá a classificação ao time comandado por Luiz Felipe Scolari, que busca o bicampeonato da Libertadores.

Em outro contexto, o time mineiro pode terminar a fase de grupos na primeira colocação de sua chave, mas para isso, além de vencer o Libertad-PAR, o Galo depende de um tropeço do Athletico-PR, que enfrenta o já eliminado Alianza Lima-PER, na Arena da Baixada.