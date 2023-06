Cinco motivos que fazem o jogo contra o Bolívar valer muito para o Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:36 Compartilhe

O Palmeiras recebe o Bolívar-BOL, nesta quinta-feira (29), no Allianz Parque, no jogo que fecha a fase de grupos da Libertadores 2023.

Além de poder garantir a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, o Verdão joga para alcançar algumas marcas interessantes na competição continental:

1 – Decidir no Allianz Parque até a final

Caso vença o Bolívar, o Palmeiras garante a melhor campanha e também poderá decidir todos os jogos de mata-mata ao lado do seu torcedor.

2 – Gol 100 pela Libertadores no Allianz Parque

Melhor ataque da atual edição da competição continental, o Palmeiras precisa de mais uma bola na rede para alcançar a marca de 100 gols em noites de Libertadores no Allianz Parque. São 99 tentos em 36 partidas (média de 2,75 por jogo), com 27 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas, com 23 gols sofridos

3 – Invencibilidade de 12 jogos no Allianz Parque em Libertadores!

Com nove vitórias e três empates, o Verdão não sabe o que é perder em noite de Libertadores nos seus domínios desde 2021, quando foi derrotado para o Defensa y Justicia, por 4 a 3.

4 – 100% contra Bolivianos como mandante!

O Palmeiras jamais perdeu pontos para equipes bolivianas atuando como mandante na Libertadores ou qualquer outro torneio continental. Até aqui são nove jogos e nove vitórias do Verdão.

5 – Acabar com a série de derrotas e seca de gols

Desde novembro de 2021 que o Palmeiras não sabe o que é perder três jogos seguidos. Foi antes do histórico jogo diante do Flamengo, em Montevidéu, que o Verdão acabou com uma série incômoda de três derrotas seguidas (Fluminense, São Paulo e Fortaleza), todas pelo Brasileirão. Também foi exatamente no mesmo período que o Verdão de Abel ficou dois jogos sem balançar a rede!

Hoje tem e só a vitória interessa para o alviverde imponente!