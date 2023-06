Cidade italiana sediará jogo beneficente em homenagem a Vialli

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 28/06/2023 - 12:07 Compartilhe

REGGIO CALABRIA, 28 JUN (ANSA) – A cidade de Reggio Calabria, na Itália, sediará uma partida de futebol beneficente em homenagem ao ex-atacante Gianluca Vialli, morto em janeiro.

O amistoso, que auxiliará crianças autistas, terá a presença de ex-jogadores, atores, cantores e amigos do ex-centroavante da Sampdoria. O jogo foi agendado para 10 de setembro.

Entre as personalidades que já confirmaram presença no evento estão Marco Materazzi, Cafu, John Terry, Vincent Candela, Diego Lugano e Javier Chevantón.

“Reggio Calabria quer lembrar de uma estrela do futebol que se destacou por sua habilidade tanto no esporte quanto no humano. Vialli foi um exemplo extraordinário no decurso da sua doença, que demonstrou saber viver com um olhar sempre sereno”, informaram os organizadores do evento.

Atacante completo, Vialli brilhou com as camisas de Sampdoria, Juventus e Chelsea, tendo conquistado 16 títulos ao longo da carreira. O ex-jogador faleceu em janeiro após uma batalha contra um câncer. (ANSA).