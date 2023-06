Cidade italiana inaugura exposição em homenagem a Paolo Rossi

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 20/06/2023 - 18:07 Compartilhe

RIMINI, 20 JUN (ANSA) – Um hotel na cidade de Rimini, na Itália, inaugurou uma exposição em homenagem ao ex-atacante Paolo Rossi, morto em 2020.

A mostra, que tem curadoria de Marco Schembri, já passou por Roma, Florença, Veneza, Trento e Zurique. O evento permanecerá aberto ao público no Gran Hotel de Rimini até o dia 30 de junho.

A exposição tem mais de 200 imagens que relembram a vida e a gloriosa carreira de um dos heróis do título da Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

O hotel também manterá exposto as chuteiras com as quais Rossi marcou os seus três gols contra o Brasil no Mundial, jogo lembrado no país sul-americano como a “tragédia do Sarriá”.

Além disso, uma réplica da taça da Copa do Mundo vencida pela Itália em território espanhol também marcará presença no evento.

“Com a Itália em 1982, Paolo Rossi trouxe a luz. Espero que esta exposição em Rimini, com a qual queremos transmitir os valores dele e seu amor pelas pessoas, represente verdadeiramente o renascimento desta terra maravilhosa que é a Emilia-Romagna”, afirmou a jornalista Federica Cappelletti, viúva de Rossi. (ANSA).