Cicinho crava que Vasco não escapa do rebaixamento: ‘Não há quem possa fazer um milagre’

O ex-jogador Cicinho cravou, durante o “Arena SBT” desta segunda-feira, que o Vasco não escapa de mais um rebaixamento. O comentário foi feito em programa exibido horas depois da vitória cruzmaltina sobre o Cuiabá por 1 a 0, no Rio. O comentarista acredita que não tem treinador disponível no mercado capaz de reverter essa situação.

– Não há quem possa fazer um milagre neste momento no Vasco. Até o lateral-direito que era Puma, virou Pumita. Nem ele sabe a identidade dele. O Vasco, hoje, o PEC é o jogador que sobressaiu. O único que tentava algo. O Vasco não tem de onde tirar. Isso a gente está falando de um jogo contra o Cuiabá. Na minha opinião, com esse time que o Vasco tem, dificilmente vai escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão – disparou.

Essa não é a primeira vez que Cicinho faz um comentário desconfiando da capacidade do Vasco em reverter uma situação complicada. Em novembro de 2022, o ex-jogador afirmou que o cruzmaltino não conseguiria vencer o Ituano e conseguir o acesso para a Série A na última rodada da competição. A equipe acabou vencendo os paulistas e retornou à elite após dois anos.

Veja o comentário de Cicinho: