Churrasco é tradição gastronômica também da Austrália, país sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Austrália, país conhecido por suas paisagens exuberantes, vida selvagem única e cultura diversificada, será a sede da Copa do Mundo feminina em 2023. Além do futebol de alto nível e da paixão dos torcedores, o evento também trará consigo uma deliciosa oportunidade de explorar a culinária típica australiana. E entre os pratos mais emblemáticos do país, o churrasco ocupa um lugar de destaque.

No país, o churrasco é popularmente conhecido como “Barbie”, uma abreviação carinhosa de “barbecue”. Essa tradição gastronômica tem raízes profundas na cultura australiana e é considerada uma verdadeira paixão nacional.

De acordo com a churrasqueira Julia Carvalho, por mais que os brasileiros prefiram suas carnes com temperos mais simples como sal e pimenta, muitos australianos optam por agregar marinadas e molhos especiais para realçar o sabor dos alimentos. São mais encontradas no país churrasqueiras elétricas e a gás para o preparo do churrasco e pouco a carvão, como de costume em território brasileiro.

“Os australianos gostam de cozinhar ao ar livre, aproveitar o clima favorável e a beleza natural que o país oferece. Eles valorizam a simplicidade e a qualidade dos ingredientes, assim como nós brasileiros. Ambos os povos sabem apreciar uma boa carne e os cortes selecionados são a estrela do churrasco, comentou”.

Além das carnes suculentas, o churrasco australiano é acompanhado por uma variedade de saladas frescas, legumes grelhados e pães artesanais. Os australianos valorizam a diversidade de sabores em suas refeições, com opções para agradar a todos os paladares.

“Com a realização da Copa do Mundo feminina em terras australianas, os fãs de futebol, incluindo as brasileiras, terão a oportunidade de mergulhar na cultura culinária do país. Poderão se deliciar com um autêntico churrasco, desfrutar da alegria de compartilhar momentos ao redor da churrasqueira, para unir paixão pelo futebol e boa comida”, finalizou.

A combinação do esporte mais amado do mundo com uma das comidas típicas mais apreciadas na Austrália certamente será uma experiência inesquecível para todos os envolvidos na Copa do Mundo feminina de 2023.

