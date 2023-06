Chris Paul conta como descobriu como foi trocado para o Warriors

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 9:25 Compartilhe

Na última semana, Chris Paul foi trocado para o Golden State Warriors como resultado da conclusão de sua saída do Phoenix Suns. Em entrevista a Lindsay Czarniak, em seu canal no Youtube, o armador de 38 anos contou como descobriu e quais são suas expectativas.

“Descobri pelo meu filho”, disse Paul. “Estava no ginásio jogando basquete. Então quando acabou, o pequeno Chris veio correndo me contar o que aconteceu”.

Chris Paul revelou que seu filho o contou que foi trocado para o Washington Wizards, assim como fez com o Warriors. No acordo, Golden State trocou Jordan Poole e duas escolhas de Draft pelo veterano.

“Estou animado em ter a chance de jogar por uma franquia como esta, com ótimos jogadores”, afirmou Chris Paul. “É loucura como a vida dá reviravoltas. Por mais de dez anos eu venho competindo contra eles. Mas estou focado em vencer. Então qualquer oportunidade que eu tiver para vencer, vou fazer de tudo para conseguir”.

“Estou animado para jogar ao lado daquele grupo. Stephen [Curry], Klay [Thompson], Draymond [Green], [Kevin] Looney, [Andrew] Wiggins. Além disso, em ter Steve Kerr como técnico, ele é ótimo. Ainda estou processando tudo, mas vou ligar para eles e conversar sobre isso”. chris paul

Em menos de uma semana, a vida de Chris Paul mudou. Em troca de conseguir Bradley Beal como sua terceira estrela, o Phoenix Suns enviou o armador, Landry Shamet e escolhas de Draft para Washington. Vale lembrar que antes disso a franquia do Arizona tinha anunciado que iria apenas dispensar o veterano e, consequentemente, torná-lo agente livre.

Chris Paul estava a três temporadas em Phoenix. Antes disso já teve passagem pelo Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers e Houston Rockets. Desse modo, acredita que já tem experiência a se adequar a novos sistemas táticos e que isso não será um problema.

“Já joguei em alguns times, em diferentes situações e sistemas. Não dá para saber como vai ser em um primeiro momento, mas sei que quando se joga ao lado de ótimos jogadores é fácil se adaptar. Então vamos fazer isso acontecer”, disse Paul.

Ainda não se sabe como será o papel de Chris Paul no Warriors. No entanto, o mais provável é que ele seja o sexto homem da equipe, assumindo o importante papel de comandar o banco de reservas que antes era feito por Poole. Ele entrará a temporada de 2023-24 no penúltimo ano de seu contrato recebendo US$30,8 milhões.