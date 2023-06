Chicago Bulls pode partir para reformulação do elenco

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:50 Compartilhe

O Chicago Bulls pode partir para a reformulação do elenco nesta offseason. A informação é do repórter Darnell Mayberry, do portal The Athletic. Segundo a publicação, o vice-presidente Arturas Karnisovas recebeu carta branca da família Reinsdorf (proprietária da franquia) para fazer quaisquer mudanças no time.

“De acordo com fontes da equipe, Karnisovas tem o sinal verde dos donos da franquia para conduzir a equipe como achar melhor. Qualquer que seja o caminho que ele escolher não terá a interferência ou influência de seus chefes”, escreveu Mayberry.

Nos últimos seis anos, o time de Chicago colecionou fracassos. Afinal, foi aos playoffs apenas uma vez nesse período (2022). No entanto, a equipe caiu logo na primeira rodada, após ser eliminada pelo Milwaukee Bucks em cinco jogos.

Além disso, o melhor resultado da franquia nas últimas dez temporadas foi em 2015. Na ocasião, o time alcançou as semifinais de conferência.

Em 2022/23, o Bulls encerrou a temporada na melancólica décima colocação do Leste, com 40 vitórias e 42 derrotas. Os comandados de Billy Donovan, aliás, não conseguiram passar do play-in na temporada que acaba de terminar.

Desse modo, parece que chegou a hora de uma reformulação profunda do elenco do Chicago Bulls. A franquia não terá escolhas no Draft deste ano. Além disso, os principais jogadores estão com o futuro indefinido. Portanto, Karnisovas e o gerente-geral Marc Eversley terão muito trabalho na offseason.

Zach LaVine, por exemplo, tem contrato de US$178 milhões com a franquia até 2027. O ala-armador de 28 anos, inclusive, é alvo de rumores de troca. Recentemente, a franquia sondou o interesse pelo jogador ao redor da liga. De acordo com John Hollinger, também do The Athletic, o Portland Trail Blazers, aliás, pode ser um parceiro de troca.

"A especulação é de que o Blazers pode oferecer um pacote contendo Anfernee Simons e a terceira escolha [provavelmente Scoot Henderson]. A intenção é conseguir outro astros para jogar ao lado de Damian Lillard", afirmou o jornalista.

Os rumores em torno de LaVine, antes de tudo, não são uma novidade. O nome do jogador povoou as especulações da liga desde o ano passado. Assim, muitos apostam que a saída do astro é inevitável e uma questão de tempo.

"Há muito ceticismo ao redor da liga sobre a permanência de Zach em Illinois. As pessoas não acreditam, por exemplo, que ele vai terminar esse contrato de cinco anos na equipe. Não é nada que tenha ouvido dentro da organização. Mas, do lado de fora, muitos dirigentes não acham que esse é um casamento feito para durar", contou o jornalista KC Johnson, da rede NBC Sports.

Outros jogadores

DeMar DeRozan, por sua vez, terá o seu vínculo expirando ao final da próxima temporada. Em 2023/24, o veterano vai receber US$28,6 milhões em salários. Dessa forma, o ala de 33 anos é outra moeda de troca valiosa do Bulls.

Já o pivô Nikola Vucevic é agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da NBA.

Outro jogador visado por outro times é Alex Caruso. O especialista defensivo, aliás, tem um contrato “amigável”: US$9,5 milhões na próxima temporada e US$9,9 milhões não garantidos em 2024/25.

Quanto aos jovens, os armadores Ayo Dosunmu e Coby White são agentes livres restritos. Nesse caso, o Bulls pode cobrir quaisquer ofertas que eles vierem a receber.

Por fim, Patrick Williams vai entrar no último ano de contrato. Sem mostrar muita evolução, o ala-pivô de 21 anos vai receber US$9,8 milhões em 2023/24. Portanto, se o Bulls não confia no atleta, o caminho natural seria uma troca.

Lonzo Ball

A situação de Lonzo Ball é dramática. O armador tem um contrato de US$41,9 milhões até o final da próxima temporada. No entanto, Lonzo não atua desde janeiro de 2022.

O jogador de 25 anos sofreu uma pequena ruptura no menisco do joelho esquerdo e já passou por três cirurgias. De acordo com o insider Adrian Wojnarowski, da ESPN, a expectativa é que ele perca toda a temporada 2023/24.

Já o jornalista Dan Bernstein, que cobre o Chicago Bulls e seu elenco com o podcast Organizations Win Championships, foi além. Para ele, a carreira de Lonzo pode ter chegado ao fim.

O Chicago Bulls ainda não desistiu oficialmente do atleta no elenco, mas seria meramente uma formalidade, em termos de contrato. Segundo as regras da NBA, após a constatação da necessidade de aposentadoria, o time teria exceções para o teto. No entanto, a equipe vai aguardar até o último instante.