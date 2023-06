Chelsea negocia contratação de Ângelo, do Santos; saiba valor

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 10:44 Compartilhe

O Chelsea, da Inglaterra, tem conversas para contratar o atacante Ângelo, do Santos. A proposta gira em torno de 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões).

Precisando de pelo menos uma grande venda na janela de julho e com os valores envolvidos, a tendência é que o Peixe aceite fazer negócio. O Lance! apurou que o clube inglês e o Menino da Vila têm tratativas consideradas avançadas.

O Alvinegro é dono de 70% dos direitos econômicos de Ângelo e ficaria com R$ 56,6 milhões na negociação com o Chelsea. O atacante detém os outros 30% do ‘passe’.

No entanto, para o negócio ser concretizado, é preciso que o Barcelona (ESP) seja notificado. Isso porque o clube tem prioridade na compra de Ângelo. Assim que os espanhóis forem alertados, eles decidirão se têm interesse em cobrir a oferta inglesa.

A informação da possível ida de Ângelo ao Chelsea foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo L!.

No início do ano, Ângelo foi alvo de Nottingham Forest (ING) e Flamengo, mas as negociações não evoluíram. O jovem também despertou interesse do Newcastle, da Inglaterra.