Chelsea não desiste de Neymar e cerca situação do brasileiro, afirma jornal

O jornal francês “Le Parisien” afirmou, nesta sexta-feira, que o Chelsea está cercando a situação de Neymar no Paris Saint-Germain e tem engatilhada uma proposta para o brasileiro. O valor que poderia ser oferecido pelos Blues ronda a casa dos 70 milhões de euros, visando arrancar mais uma estrela do time francês, que já perdeu Messi para o Inter Miami neste verão europeu.

Neymar tinha o desejo de deixar a França ao fim da temporada 2022-23. Apesar de seu vínculo atual durar até 2027, o camisa 10 do Paris não se encontrava feliz após mais uma lesão, protestos da torcida na porta de sua casa pedindo sua saída e também a transferência de seu amigo Messi para os Estados Unidos. Porém, tudo mudou nas últimas semanas: a chegada do treinador Luis Enrique, com quem conquistou a Europa pelo Barcelona, e as contratações feitas pela diretoria clarearam a situação e mudaram a visão do astro quanto a seu futuro.

A proposta do Chelsea, de acordo com as informações do diário, só será feita se o jogador manifestar o desejo concreto por uma mudança de ares. Caso contrário, é improvável que os mandatários londrinos ofereçam um valor elevado por um atleta de 31 anos. Um empréstimo sem opção de compra não está descartado pelos diretores do PSG e chegou a ser cogitado em maio deste ano, mas dependerá da vontade do atacante.

Além da saída de Messi e da indefinição do astro da Seleção Brasileira, outra estrela que pode estar de saída do Paris é Kylian Mbappé. O artilheiro da última Copa do Mundo tem contrato com o clube francês até junho de 2024. Isso significa que, a partir de janeiro, o camisa 7 poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time, o que deixaria o PSG sem lucros com sua saída. A diretoria parisiense desejava renovar o vínculo por mais um ano, mas Mbappé recusou e o presidente Nasser Al-Khelaifi deseja definir o imbróglio para acelerar um possível processo de venda. Real Madrid e Liverpool estão entre os interessados.

Neymar já se reapresentou nas instalações do Paris Saint-Germain, mas só deve retornar aos gramados de forma oficial em setembro. No dia 19 de fevereiro, o brasileiro se lesionou em partida contra o Lille e precisou passar por uma cirurgia no tornozelo. A contusão o afastou do restante da temporada e deve tirá-lo também dos jogos iniciais de 2023-24.