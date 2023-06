Chelsea firma contrato com destaque da La Liga e entra na corrida com rival por Onana, da Inter de Milão

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou, na manhã deste sábado, que o Chelsea chegou a um acordo com o Villarreal para a contratação do atacante Nicolas Jackson, de 22 anos. O jogador, nascido na Gâmbia mas atuante por Senegal, já está em Londres para realizar os exames médicos e ser anunciado em breve pelo clube.

O valor da transferência ronda os 37 milhões de euros – o equivalente a mais de R$ 193 milhões – e colocaria Jackson no top 3 de transferências mais caras da história do Submarino Amarelo. A duração do contrato ainda não foi informada, mas sabe-se que será um vínculo de longo prazo.

Além de Jackson, Nkunku já foi comprado junto ao RB Leipzig por 60 milhões de euros e outro que pode reforçar o Pride of London é o goleiro André Onana. O arqueiro camaronês esteve no elenco da Inter de Milão que terminou com o vice da última Champions League e foi um dos destaques da campanha histórica dos italianos. O Manchester United também tem Onana como alvo e os dois rivais ingleses enxergam a contratação como possível, e o custo deve rondar os 50 milhões, na moeda europeia.

Main part of medical tests for Nicolas Jackson will take place today; Chelsea are finally checking contracts with Villarreal for €37m deal. ???????? #CFC

Deal completed on Friday and now set to be signed as Jackson will be unveiled as new signing soon on very long term contract. pic.twitter.com/1aTBOTpfzG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023