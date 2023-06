Chelsea anuncia contratação de badalado atacante francês

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 7:42 Compartilhe

O Chelsea anunciou, na manhã desta terça-feira, a primeira contratação da era Mauricio Pochettino. Trata-se do disputado atacante Christopher Nkunku, de 25 anos, que vestia a camisa do RB Leipzig. O francês custou 60 milhões de euros aos cofres da diretoria londrina e era interesse dos Blues desde o último verão europeu, assinando um contrato de seis anos, válido até o fim do primeiro semestre de 2029.

– Eu estou incrivelmente feliz de me juntar ao Chelsea. Sei que eles fizeram um grande esforço para que eu pudesse vir para este clube e estou ansioso para conhecer meu novo treinador e meus novos companheiros, além de mostrar aos torcedores o que eu posso fazer no campo. Já joguei na França e na Alemanha, queria muito jogar na Premier League pois é uma das ligas mais fortes do mundo. Estou muito animado para o desafio e ficarei orgulhoso de vestir a camisa do Chelsea – afirmou o atacante.

Revelado pelo Paris Saint-Germain, o atacante se juntou aos Touros em julho de 2019 devido às poucas chances que teve no futebol francês. Com a camisa do Leipzig, foram ótimos números: 70 gols e 56 assistências em 172 jogos. Na última temporada, marcou e deu assistência na final da Copa da Alemanha, conquistando o troféu sobre o Eintracht Frankfurt em vitória por 2 a 0. O bom futebol rendeu a ele convocações para defender a seleção da França, incluindo na Copa do Mundo, mas acabou sendo cortado por uma lesão no joelho esquerdo, sofrida já em treinos no Qatar.

Nkunku is a Blue! ???? pic.twitter.com/NASfDOG0Xg— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

Nkunku é a primeira chegada desde a contratação do técnico argentino Mauricio Pochettino. Com um elenco já cheio, o Chelsea deve se desfazer de algumas peças, com destino à Arábia Saudita. N’Golo Kanté, Édouard Mendy, Hakim Ziyech e Kalidou Koulibaly estão em processo de negociação com clubes do Oriente Médio e podem deixar o time londrino nos próximos dias.

