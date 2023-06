Chelsea acerta venda de zagueiro para o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 10:56 Compartilhe

O zagueiro Kalidou Koulibaly acertou sua transferência do Chelsea para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O valor da negociação está estimado em torno de 24 milhões de euros – o equivalente a mais de 125 milhões de reais -, quase metade do valor que os Blues pagaram para ter o futebol do defensor.

O senegalês chegou ao clube londrino no último verão europeu em contratação junto ao Napoli, com duração até 2026. Foram 32 jogos na temporada, marcando dois gols e dando uma assistência. Os exames com o Al-Hilal devem ser realizados nos próximos dias, assim como o anúncio oficial.

Koulibaly não é o primeiro a se transportar para o Patrão. O clube acertou também a contratação do meio-campista Rúben Neves junto ao Wolverhampton por 55 milhões de euros, vencendo a corrida contra o Barcelona. Outra briga envolvida com o clube blaugrana foi pela contratação de Messi, mas desta vez, ambos perderam e quem levou a melhor foi o Inter Miami, time de Beckham nos EUA.

Koulibaly to Al Hilal ✅???? #CFC #Saudi Deal set to be announced with fee close to €23/24m. ???? @taggatsnpic.twitter.com/xzV3xetGH3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

O Chelsea não venderá apenas Kalidou Koulibaly ao mundo árabe. Além de N’Golo Kanté, já anunciado pelo Al-Ittihad, Hakim Ziyech e Édouard Mendy também devem disputar a liga do Oriente Médio em 2023-24. As contratações fazem parte de um plano de viabilidade da Federação de Futebol da Arábia Saudita em sediar uma das Copas do Mundo entre 2030 e 2034.