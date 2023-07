Chegada de Veríssimo mantém o Corinthians como o clube paulista com mais jogadores que já serviram a Seleção Brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/07/2023 - 8:10 Compartilhe

Com a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo ao Corinthians na mesma semana da saída do meia-atacante Luan para o Grêmio, o Timão manteve a quantidade de nove jogadores no elenco com passagem pela Seleção Brasileiro. Entre os elencos das equipes paulistas, o clube alvinegro é o que mais cedeu atletas ao Brasil, ficando na frente do Palmeiras, que tem oito jogadores que vestiram o manto verde e amarelo em alguma oportunidade. Entre todos os times brasileiros, o elenco corintiano fica atrás somente do Flamengo. A equipe carioca possui 12 atletas com a experiência com a Amarelinha.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas duas equipes não possuem um atleta sequer com experiência representando o Brasil: Goiás e Cuiabá. No total, 66 atletas que atuam na elite do futebol nacional já estiveram com a Seleção pelo menos uma vez.

No Corinthians, além de Lucas Veríssimo, passaram pela Seleção Brasileira: o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Gil, os meias Giuliano, Paulinho e Renato Augusto, e o centroavante Yuri Alberto. O último foi quem teve a convocação mais recente, em março deste ano, em um amistoso em que o Brasil foi derrotado pelo Marrocos por 2 a 1.

E se por um lado, o elenco atual do Corinthians tem três jogadores a menos que o Flamengo que serviram a Seleção Brasileiro, a estatística fica empatada quando o assunto é Copa do Mundo. Ambos os times tiveram quatro jogadores disputando um Mundial pelo Brasil.

Pelo lado corintiano, Cássio, Fagner, Paulinho e Renato Augusto estiveram na Copa de 2018, na Rússia. Paulinho também jogou a competição no Brasil, em 2014. Já no Fla, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro estiveram na última edição do Mundial, no Qatar, realizado no fim do ano passado. O zagueiro David Luiz vestiu a Amarelinha na competição em 2014, e o lateral Filipe Luís jogou em 2018.

VERÍSSIMO TEVE CHANCES DE DISPUTAR A ÚLTIMA COPA

Contratado pelo Benfica, de Portugal, no início de 2021, Lucas Veríssimo vinha se destacando na sua primeira temporada pelo clube português. Tanto que em maio o jogador foi convocado para dois jogos das Eliminatórias para o Mundial que seria realizado no ano seguinte. As partidas contra Equador e Paraguaio aconteceram no início de junho, mas não tiveram a presença do defensor, que foi cortado por conta de uma lesão muscular na coxa direita duas semanas antes de se apresentar.

O sonho de ser integrado ao plantel verde e amarelo só foi realizado em setembro, quando esteve no plantel do Brasil nos jogos contra Chile e Peru, também pelas Eliminatórias. No segundo, inclusive, o zagueiro foi titular e atuou durante 90 minutos.

Lucas Veríssimo esteve também na convocação seguinte, em outubro, para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Em novembro, o defensor foi novamente lembrado por Tite, então técnico da Seleção Brasileira, para o jogo contra Colômbia, que confirmaria a classificação brasileira à Copa do Qatar, e o duelo contra a Argentina, fora de casa. Porém, às vésperas da apresentação, em São Paulo, o jogador rompeu três ligamentos do joelho direito, o que fez com que ele ficasse afastado por quase um ano (340 dias) do futebol. Veríssimo até voltou a jogar pouco antes do Mundial, mas ficou fora da competição.

Após ficar fora dos planos do Benfica, Veríssimo busca uma retomada no futebol voltando ao Brasil e jogando no Corinthians. O desejo do atleta é voltar ao futebol europeu em um futuro breve e ter novas chances com a camisa da Seleção Brasileira.