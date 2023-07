Chegada de James Rodríguez reacende discussão sobre limite de jogadores estrangeiros no São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 7:21 Compartilhe

A notícia que caiu como uma bomba na noite de quarta-feira (26) foi a próxima contratação de James Rodríguez, astro colombiano de 32 anos, pelo São Paulo. Só que entre a euforia pela chegada de um nome de peso no plantel, o técnico Dorival Júnior vai ter a angústia vivida pelo antecessor Rogério Ceni de não poder escalar todos os estrangeiros do plantel juntos para uma partida de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Isso porque caso o meia acerte mesmo, será o oitavo gringo do plantel. Ou seja, um a mais do que a CBF permite para as competições domésticas.

Não é uma situação inédita. No começo do ano, o São Paulo chegou a acumular os mesmos oito estrangeiros em seu plantel durante o Campeonato Paulista. Na ocasião, a competição da FPF ainda seguia o regimento antigo da CBF, de permitir apenas cinco gringos relacionados simultaneamente para uma partida.

Por esse motivo, Ceni viveu grandes dilemas. Chegou a não utilizar Gabriel Neves sob esse pretexto. E assim alternativas das mais variadas apareceram. Uma delas foi a naturalização do zagueiro Arboleda. Há mais de cinco anos no país e fluente em português, o equatoriano cumpre as exigências de Polícia Federal e Itamaraty para pedir a sua segunda nacionalidade.

Entretanto, com as graves contusões de Galoppo e Ferraresi e a decisão da CBF em aumentar o limite de estrangeiros para sete a partir do Brasileirão, graças a uma iniciativa do próprio São Paulo, a ideia de ter ‘Arboleda brazuca’ foi para o ralo. Pelo menos até agora…

Desde o início da competição nacional, o São Paulo ainda negociou um dos gringos. O lateral Orejuela acabou emprestado pelo clube ao Ceará, deixando o plantel com o número máximo permitido para irem a jogo nas competições domésticas. Sim, domésticas apenas, já que não há esse tipo de barreira nos torneios organizados pela Conmebol.

Evidente que James estando regularizado será titular absoluto. E em um primeiro momento Dorival não precisará quebrar a cabeça para cortar algum gringo. Galoppo se recupera de cirurgia e só volta ano que vem. Gabriel Neves também segue de fora com fraturas nas costelas. O caso mais emblemático é o de Ferraresi. O venezuelano está prestes a iniciar a transição após operação, mas precisa acertar a situação contratual com o clube. Seu empréstimo venceu no final de junho. E a princípio Tricolor e Grupo City, dono dos direitos federativos, negociam uma prorrogação do acordo até o fim do ano para depois ele ser comprado em definitivo, com pagamento em três prestações anuais.

Mesmo assim, até a base são-paulina conta com estrangeiros. E nomes que cativam Doriva, como o meia senegalês Iba Ly, que constantemente treina com os profissionais no CT da Barra Funda.

OS GRINGOS DO SÃO PAULO



Arboleda (Equador)

Alan Franco (Argentina)

Gabriel Neves (Uruguai)

Jhegson Méndez (Equador)

Calleri (Argentina)

Ferraresi (Venezuela)

Galoppo (Argentina)

