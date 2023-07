Chave principal da III Copa Instituto Icaro DM começa nesta segunda-feira em Curitiba (PR) com 59 partidas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 22:12 Compartilhe

Começa nesta segunda-feira, a chave principal da terceira edição da Copa Instituto Icaro DM, que acontece no Clube 3 Marias, em Curitiba (PR). O evento juvenil mundial cresceu para um torneio J60 na categoria principal e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.

Na categoria mundial serão 25 jogos sendo oito a partir das 8h com a definição dos últimos qualificados após atraso nos jogos por conta da chuva que caiu na capital paranaense no sábado. A chave principal começará no período da tarde, a partir das 15h30. Estarão em quadra a paranaense Paola Dalmonico, cabeça de chave 2, que vem de título em Londrina (PR) conquistado no final de semana. Ela encara a brasileira Ana Sathler na quadra 1 neste horário.

No masculino, destaque para o paraguaio Thiago Drozdowski, cabeça de chave 3, que encara o brasileiro Mateus Ranciaro, a partir das 17h. A seguir, Eduardo Valentin, cabeça de chave 4, faz duelo brasileiro contra Vicente Freda.

Nas categorias 16 e 14 anos, com pontos no ranking sul-americano do Cosat, mais 34 jogos a partir das 9h30. Destaque para a principal favorita nos 14 anos, a paraguaia Valeria Santander que pega a brasileira Julia Cauduro e nos 16 anos a principal favorita, a brasileira Isabela Silva que mede forças contra Ana Galindo, também do Brasil.Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia) na categoria mundial até 18 anos, além das categorias 16 e 14 anos que contam pontos para o ranking sul-americano do Cosat.

A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.