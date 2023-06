Champions League de 2023 teve um campeão inédito

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 8:40 Compartilhe

Ao longo da temporada 2022/2023, a Champions League teve várias equipes que surgiram como favoritas ao título. Mas após uma jornada na qual eram esperadas boas partidas, aproveitando-se até as slots de futebol dedicadas à Liga dos Campeões, a taça acabou indo para um time que nunca havia conquistado anteriormente a principal competição europeia de clubes: o Manchester City.

Uma Champions League ao mais alto nível

A competição da Liga dos Campeões trouxe para os torcedores vários jogos dignos de uma final da competição, entre várias partidas de grande nível e excelentes exibições dos grandes jogadores na prova presentes.

Olhando para o palco da grande final, disputada na Turquia, que reuniu o City e a Inter de Milão, coube à equipe inglesa, tendo entre seus destaques nomes como Haaland, erguer a taça, dias depois de conquistar de conquistar a Premier League e a Copa da Inglaterra.

Manchester City

Coube ao espanhol Pep Guardiola, que havia conquistado a Champions duas vezes com o Barcelona, liderar o Manchester City à conquista do título inédito, depois de ficar com o vice ao ser derrotado pelo compatriota Chelsea em 2021.

As exibições ao longo de toda a competição foram de alto nível, chegando à grande final após ter derrotado uma das equipes mais vitoriosas da Liga dos Campeões, o Real Madrid.

Tudo começou no Grupo G, onde constava o Manchester City terminou em primeiro lugar com 14 pontos, à frente de Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhagen. A partir desta fase da competição, o time inglês exibiu o futebol mais espetacular da Europa, eliminou várias equipes de grande qualidade, passando pelo Leipzig, Bayern de Munique e Real Madrid, sendo esses dois últimos apontados também favoritos ao título.

Inter de Milão

Ao contrário do City, a Inter de Milão já havia conquistado a Champions três vezes, a última em 2010, sob o comando o treinador português José Mourinho.

Mas o clube italiano chegou à decisão sem o brilho de anos anteriores e enfrentando um jejum de títulos. No caminho até a final, a Inter se classificou na fase de grupos em segundo lugar na sua chave, atrás do Bayern de Munique e à frente do Barcelona e Viktoria Plzen.

Nas etapas seguintes, os italianos passaram pelo Benfica, Porto e Nápoles, mas na decisão, não forma páreo para o rival inglês.