Neymar e Bruna Biancardi organizaram um chá revelação neste sábado (24), na casa do jogador em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Em publicação nas redes sociais, o casal mostrou o momento em que descobriram que estão esperando uma menina. Davi Lucca, filho do craque, foi responsável por apertar um botão que disparou confetes e fumaça rosa. Veja acima.