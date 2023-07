CEO do Sassuolo confirma ida de Frattesi para Inter

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 05/07/2023 - 12:07 Compartilhe

MILÃO, 5 JUL (ANSA) – O CEO do Sassuolo, Giovanni Carnevali, confirmou nesta quarta-feira (5) que o meio-campista Davide Frattesi jogará na Inter de Milão na próxima temporada.

“Está tudo feito para Frattesi jogar na Inter, assinamos há um tempo. Estamos felizes, não foi uma negociação fácil também porque havia várias equipes interessadas”, disse o dirigente ao deixar a sede do clube nerazzurro.

Após a ida de Marcelo Brozovic para o Al Nassr, da Arábia Saudita, a Internazionale viu Frattesi como o substituto ideal para o experiente jogador croata.

Os valores do acordo ainda são um mistério, mas a imprensa local menciona que a atual vice-campeã da Champions League pode desembolsar por volta de 25 milhões de euros.

“Acho que com a Inter acabou da melhor maneira possível, tanto para nós quanto para o jogador, porque ele já havia manifestado preferência pelos nerazzurri. Estou convencido de que eles fizeram uma excelente contratação”, afirmou Carnevali.

Um dos principais destaques do Sassuolo, Frattesi disputou 76 partidas e anotou 11 gols. As boas atuações pelos neroverdi fizeram com que fosse convocado por Roberto Mancini para defender a seleção da Itália. (ANSA).