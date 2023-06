!Cenas lindas! Pequeno torcedor do Vasco com doença rara recebe visitas de Gabriel Pec e Rodrigo Dinamite; veja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 17:36 Compartilhe

Guilherme Gandra Moura, pequeno torcedor do Vasco de 8 anos, recebeu visitas muito especiais neste sábado (24). O atacante Gabriel Pec foi ao quarto de hospital do menino, acompanhado do companheiro de clube Figueiredo, e arrancou um enorme sorriso do cruz-maltino. O garoto ainda foi visitado por Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite, que o presenteou com uma camisa do clube com o nome do pai. Assista aos dois momentos acima.

Guilherme tem uma doença genética rara, a epidermolise bolhosa, e ficou 16 dias de coma induzido em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital carioca. O abraço da mãe do pequeno vascaíno, a nutricionista Tayane Granda Orrinco, no menino após ele acordar viralizou nas redes sociais. O vídeo já foi visto mais de 50 milhões de vezes.