Celtics e Warriors largam na frente na offseason da NBA

Finalistas da NBA em 2021/22, Boston Celtics e Golden State Warriors já começaram seus movimentos na offseason. Enquanto o time de Massachusetts fez troca por Kristaps Porzingis, o Warriors negociou Jordan Poole. Como resultado, Golden State terá Chris Paul como o seu primeiro reforço. Apesar de questionáveis para alguns, as negociações mostram que as equipes não ficaram de braços cruzados após suas eliminações nos playoffs.

Primeiro, por mais que o pivô letão gere negativas dos torcedores, é preciso entender que Boston precisava começar a se mexer. Al Horford não é mais um jovem e Robert Williams vem de uma lesão que o afastou por longo período. Aliás, ele ainda perdeu vários jogos por precaução, apenas para estar saudável nos playoffs. Então, Porzingis no Celtics faz sentido.

Sim, eu sei. Ele também perde muitas partidas. Mas fazendo um verdadeiro rodízio, é possível fazer com que os três cheguem na fase que mais importa saudáveis. Celtics Warriors

Por outro lado, Marcus Smart era um líder. Desde 2014, Smart fazia parte do elenco e era quem “colocava fogo” nos embates. Mas a NBA é feita de negócios e, nem sempre, são bons. A primeira troca, apesar de não ser perfeita, ajudaria muito. Só que as condições físicas de Malcolm Brogdon preocuparam a diretoria do Los Angeles Clippers. Então, virou Memphis Grizzlies e Smart. Celtics Warriors

Enquanto isso, o que é bom entender que tanto Celtics e Warriors estão fazendo é o ideal para entrarem na offseason da NBA em condições de barganhar. De acordo com as novas regras da CBA, times que superam a taxa, não podem contratar jogadores sob contrato taxplayer mid-level. Ou seja, Danilo Gallinari não poderia chegar a Boston como na última temporada. Assim como Donte DiVincenzo em San Francisco.

E é possível ou provável que os dois times não vão parar por aí. O Celtics, por exemplo, precisa de um armador. Talvez, se a direção entender que Brogdon será o titular, é só ir atrás de quem estará disponível no mercado e cumpra as funções necessárias. Tem, ainda, o caso Jaylen Brown. A extensão vai sair cara. Bem cara, aliás. Existe a chance de a diretoria o trocar, entretanto. Celtics Warriors

Pelo lado do Warriors, a dúvida está sobre DiVincenzo, especialmente. Pelo jeito, a equipe entendeu que Jordan Poole não ajudaria nas horas mais decisivas. Mas mais do que isso, pareceu meio que: “Ei, Draymond Green, ele foi embora”. Ele, no caso, Poole. Obviamente, companheiros brigam em treinos, jogos. Já vimos acontecer inúmeras vezes. Mas ao vazar o vídeo, a situação ficou ruim para Green. Até alguns colegas, como Andre Iguodala, ficaram ao lado do ala-armador.

E ainda tem o fato de que Golden State fez bobagem ao dar um salário tão alto a Poole. Para uma diretoria que não fazia nada errado (aparentemente), a extensão foi muito alta. Mas a gente entende que havia um momento favorável, né? Campeão, foi bem atacando (não defende nem por decreto), ótimo percentual em três pontos e tudo mais. Então, até era natural (ou quase isso) que acabassem indo na empolgação. Celtics Warriors

Chegou Paul. É suficiente para fazer o Warriors ser campeão? Provavelmente, não. Mas é um tipo de jogador que, mesmo veterano, defende bem e tem ótima visão de quadra. Peca, entretanto, no aspecto físico. São muitas contusões, especialmente nos últimos anos.

De modo geral, vencedores. Celtics e Warriors entraram na offseason da NBA com o pé direito. Eu sei. Existe aquela paixão do torcedor pelo Smart, mas jogadores entram e saem de Boston todos os anos. Chegou o fim de seu ciclo, algo que poderia acontecer em um, dois ou três anos. Celtics Warriors

Kristaps Porzingis

Como escrevi acima, a NBA é um grande negócio. Mas vamos analisar pelo valor de mercado, apenas. Brad Stevens deu, basicamente, Marcus Smart, recebeu Kristaps Porzingis e duas escolhas de primeira rodada.

Vamos entender, tá?

Danilo Gallinari não jogou pelo Celtics. Chegou há um ano, mas machucou e ficou fora da temporada. Então, até pelo estilo de jogo da equipe (42 tentativas de três por partida), o italiano seria só mais um no esquema. Aliás, “só mais um”, porque ele realmente é bom no quesito. Mas sem ele, Boston teve o sexto melhor percentual de acertos. Tudo certo até aqui?

Depois, teve Mike Muscala. Bem… acho que não preciso falar muito. Celtics Warriors

Muita gente reclama que Porzingis perde muitos jogos, o que não deixa de ser verdade. Mas veja. Smart atuou em 180 partidas nas últimas três temporadas. O letão fez 131. Só que em muitas ocasiões, ele não entrou em quadra por conta do tank do Wizards em 2021/22 e 2022/23. Os últimos seis embates da campanha passada, por exemplo, foram porque Washington não queria competir. O mesmo aconteceu no ano anterior. Então, calma. Brigando por vitórias, ele não perderia tantos.

Não ignore, entretanto, o fato de o Celtics fazer um eventual revezamento entre Horford, Williams e ele.

Chris Paul

Agora, o Warriors, é um caso mais simples. O time se livrou de uma bomba, com contrato pesado e longo. Trouxe um veterano, capaz de organizar o ataque com Stephen Curry e Green e que cuida da bola. Ah, aqui tem este detalhe: Paul (8.9 assistências para 1.9 erro de ataque) não tantos desperdícios ofensivos quanto Poole (4.5 assistências para 3.1 turnovers). Celtics Warriors

Pronto. Só aí já é um bom argumento da direção. Para uma equipe que comete tantas falhas assim no ataque, Paul é um alívio.

E tem outro detalhe: se der errado, é só um ano ou até menos, caso a equipe decidir dispensar lá na frente.

Tá, para um elenco envelhecido, a adição de um veterano que terá muitos minutos é uma preocupação. Especialmente, com o histórico recente. Mas calma. Não sofra por antecipação. A troca foi linda para o Warriors e Celtics.