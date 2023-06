Ceará Caçadores acerta com wide receiver Heron Azevedo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 8:07 Compartilhe

Um dos times mais tradicionais do futebol americano do Nordeste, o Ceará Caçadores, anunciou nesta semana uma grande contratação para a disputa da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). Trata-se do wide receiver Heron Azevedo, que está na final da SPFL com o Moura Lacerda Dragons.

No time cearense, Heron Azevedo reencontrará o quarterback Joey Bradley, que além de jogador será o coordenador ofensivo da equipe. Os dois atuaram juntos na Universidade de JUCO, nos Estados Unidos, nas temporadas 2009 e 2010.

Em contato com a Valinor Conteúdo, Heron Azevedo destaca que a negociação com o Ceará Caçadores começou justamente após o anúncio da contratação de Joey Bradley. Logo depois, o time cearense também contratou um grande parceiro do wide receiver no FABR, o running back Well Garcia.

– Tudo começou com a ida de Joey e depois de Well para o Ceará Caçadores. Depois disso, com os jogos da temporada regular já estabelecidos, a diretoria do time entrou em contato para ver a viabilidade da minha ida para lá – afirmou.

Depois de mais de uma década, Azevedo e Bradley finalmente jogarão novamente, algo que os dois estavam planejando há muito tempo.

– Quando Joey jogou em Portugal, já trocávamos mensagens e imaginávamos a possibilidade de jogarmos juntos no Brasil. Só não tínhamos ideia de que poderia acontecer dessa forma. Vai ser muito bom ver pessoalmente o quanto Joey Bradley amadureceu e como vou poder contribuir com ele e com todos os Caçadores para sermos uma força neste campeonato. Estou muito animado para esse encontro – afirmou.

Com uma das carreiras mais vitoriosas do Brasil, Heron Azevedo é bicampeão da Liga BFA (2012 pelo Cuiabá Arsenal e 2019 pelo João Pessoa Espectros), campeão da Copa Vienne com a seleção carioca (2008), Campeão do Torneio Capital II com Cuiabá Arsenal (2008), Campeão do Pantanal Bowl II com os Mamutes (2008) e Campeão do Sorocaba Bowl com o Cuiabá Arsenal (2008). Individualmente, ele foi MVP do Brasil Bowl em 2012, do Montevideo Bowl em 2014 e do Pantanal Bowl em 2008, além de colecionar convocações pela seleção brasileira de futebol americano, o Brasil Onças.

Antes de ir para o Ceará Caçadores, Heron Azevedo tentará adicionar mais um título em sua carreira. Neste domingo (2/7), a partir das 14h, o wide receiver buscará ajudar o Moura Lacerda Dragons a conquistar a Série Diamante da SPFL contra o Rio Preto Weilers, no Moura Lacerda Campus, em Ribeirão Preto.