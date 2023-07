Ceará anuncia compra de Barletta, ex-Corinthians; veja detalhes do negócio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 13:41 Compartilhe

O Ceará oficializou a compra em definitivo de Chrystian Barletta, ex-Corinthians. O Vozão adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6,6 milhões, e o meia-atacante assina até julho de 2028.

Neste moldes, o Ceará vai assumir uma dívida que o Corinthians possuia com São Bernardo e Joinville pela contratação do jogador, que aconteceu em março. O Timão havia se comprometido a pagar R$ 1 milhão à vista mais dez parcelas de R$ 500 mil, que totalizam R$ 6 milhões pela compra do atleta. A equipe do ABC Paulista teria direito a 90% do valor, sendo os outros 10% dos catarinenses. Ambos, no entanto, nunca receberam quantia alguma referente à operação.

O interesse do Vozão em Chrystian Barletta é antigo. A equipe de Porangabussu chegou a negociar com o São Bernardo enquanto os estaduais aconteciam. Porém, teve a concorrência vencida pelo próprio Corinthians.

Após se destacar no São Bernardo e ser eleito revelação do Paulistão, Barletta não conseguiu ter sequência no Timão, somando apenas cinco jogos. Luxemburgo testou o atleta como lateral-esquerdo em algumas atividades, mas Barletta não se mostrou confortável nos treinamentos em que atuou na posição. Com jovens do Terrão ganhando mais oportunidades, a liberação teve o aval de Luxemburgo.