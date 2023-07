CBT realiza Semana de Treinamento Feminino em Feira de Santana (BA)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 20:25 Compartilhe

De 25 a 29 de julho, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) realiza a Semana de Treinamento Feminino. O encontro será comandado pela capitã do Time Brasil BRB na Billie Jean King Cup, Roberta Burzagli, e reunirá treinadores de algumas das principais tenistas e jovens talentos para um período intenso de atividades em Feira de Santana, na Bahia.

Participam da Semana: Carolina Meligeni e Luiz Peniza – presente também como assistente do evento; Ana Candiotto, Olívia Carneiro e Pietra Rivoli e Danilo Ferraz; Carolina Bohrer Martins e Marcelo Rebelo; e Isabeli Andreola e Alexsander Lopez. O preparador físico da BJKC, Miguel Cantori, também estará presente para coordenar as atividades físicas e avaliar as atletas.

Diferente dos períodos de treinamento promovidos pela CBT, o foco desta edição será os treinadores. Um dos critérios estabelecidos pela entidade foi para que os profissionais estivessem junto aos atletas durante toda a semana.

“Esta é uma oportunidade maravilhosa que a CBT está nos proporcionando, pois assim podemos nos mover de forma coesa no aperfeiçoando o tênis brasileiro. É muito importante a participação dos treinadores para que eles absorvam com mais precisão quais são as diretrizes da entidade para o desenvolvimento de nosso esporte e das nossas tenistas”, destacou Burzagli.

Para Ferraz, além do período de aprendizado, o evento funciona como um bom aquecimento para duas competições que acontecerão nas semanas seguintes: o ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana, na Bahia, e o ENGIE Open – ITF W80 de Brasília, no Distrito Federal. “Este será um período extremamente positivo e produtivo. Principalmente pelo fato de as atletas se ambientarem com clima e as condições do torneio. Assim a preparação é mais assertiva para o que elas terão pela frente”, comentou o treinador de três das participantes.

Esta é a primeira vez que a CBT organiza uma Semana de Treinamento exclusiva para o feminino. De acordo com o presidente da CBT, Rafael Westrupp, o programa faz parte do planejamento da entidade em promover a equidade de gênero entre os atletas. “Este é o caminho para desenvolver o esporte. No começo do ano, realizamos um período de treinamentos no masculino nos mesmos moldes e, agora, reunimos a nossa capitã do Time Brasil BRB na BJKC, junto com as tenistas, que estão ou farão parte do circuito internacional, e seus treinadores, num ambiente de muito aprendizado. Assim, conseguimos compartilhar informações de forma mais eficiente para que mais tenistas mulheres se desenvolvam”, explicou.

Para Carol Meligeni, a troca de informações entre ela, a mais experiente do grupo, as jovens tenistas e toda a equipe envolvida é muito enriquecedor. “Sempre temos muito a aprender e vai ser muito especial poder compartilhar momentos com atletas que estão em fases diferentes da carreira, seja com atletas em transição para o profissional, com a Roberta e com todos os treinadores presentes. O tênis feminino está em ascensão e dessa forma nos apoiamos mutuamente”, disse a tenista.

O ENGIE OPEN – ITF W60 Feira de Santana tem o patrocínio da ENGIE Brasil e do Banco BRB. Realização – Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis. Parceira – SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. Apoio – Academia Squash.