CBF diz que Ancelotti treinará seleção a partir de 2024

05/07/2023

SÃO PAULO, 5 JUL (ANSA) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o italiano Carlo Ancelotti vai treinar a seleção mais vitoriosa da história a partir da Copa América de 2024 e que, enquanto isso, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, assumirá o cargo interinamente.

“Ele [Diniz] vai conciliar com o Fluminense o período todo como treinador da seleção brasileira. Ele tem contrato de 12 meses de duração. Vai chegar e fazer a transição da seleção brasileira para o treinador Ancelotti, que vai assumir ali na Copa América”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que nunca escondeu sua preferência pelo italiano.

Segundo o cartola, Diniz tem uma proposta de jogo “quase parecida” com a de Ancelotti, cujo contrato com o Real Madrid termina em junho do ano que vem.

O vitorioso técnico italiano ainda não se pronunciou sobre o anúncio da CBF, mas, se sua chegada à seleção for confirmada, ele será o quarto treinador estrangeiro à frente do Brasil e o primeiro desde 1965, quando o argentino Filpo Nuñez comandou a equipe canarinho em um amistoso contra o Uruguai.

Aos 64 anos, Ancelotti é recordista de títulos na Champions League, com quatro taças (duas pelo Milan e duas pelo Real Madrid), e também já foi campeão nacional na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha e na Espanha. (ANSA).