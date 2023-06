CBF altera horário da partida entre Coritiba x América-MG, pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 20:27 Compartilhe

A partida entre Coritiba x América-MG, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu alteração de horário. Anteriormente marcado para sábado, 08 de julho, às 16h, o jogo será disputado às 18h30 do mesmo dia, no estádio Couto Pereira, capital paranaense. A mudança, inclusive, já foi oficializada na CBF.

Como justificativa, a entidade comunicou que a alteração se dá em decorrência do “desdobramento da tabela da Copa do Brasil”. O Coelho está vivo na competição eliminatória e enfrenta o Corinthians, nos dia 05 e 12 de julho, pelas quartas de finais do torneio.

Atualmente, América-MG e Coritiba se encontram em situações semelhantes na tabela de classificação do Brasileirão. Ambas as equipes figuram na zona de rebaixamento, mais especificamente na 18ª e 20ª colocação, respectivamente.

Mineiros e paranaenses voltam a campo somente no próximo meio de semana. Enquanto o Coelho visita o Grêmio, em Porto Alegre, a equipe coxa-branca recebe o Internacional, em Curitiba. Ambos os duelos acontecem na quinta-feira, 22 de junho.

