Com jogo do Brasil, CazéTV bate recorde mundial de audiência de futebol feminino

Nesta segunda-feira (24), o confronto entre Brasil e Panamá, válido pela Copa do Mundo, bateu o recorde mundial de audiência simultânea de uma transmissão de futebol feminino no YouTube. A CazéTV, responsável por transmitir o duelo, além da TV Globo, alcançou a marca de um milhão de aparelhos conectados ao mesmo tempo na estreia da Seleção Brasileira.

Antes do início da Copa do Mundo Feminina, o recorde de maior transmissão pertencia a uma final de Champions League, que chegou a 250 mil aparelhos conectados simultaneamente.

O maior índice do futebol feminino na plataforma antes do Mundial tinha sido na final do Campeonato Paulista de 2021, quando o duelo entre Palmeiras e São Paulo alcançou 120 mil dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Além da Copa

Responsável por exibir a Copa do Mundo Feminina, a CazéTV anunciou, no intervalo do jogo do Brasil, que também vai transmitir os Jogos Pan-Americanos de 2023.

O Pan será disputado na cidade de Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. O evento será exibido por meio de uma parceria entre o COB (Comitê Olímpico do Brasil) e a LiveMode, empresa que produz os conteúdos do canal de Casimiro Miguel.