Cavalaria 2 de Julho acerta com pacotão de reforços vindo do Santana Red Bulls

27/06/2023 - 7:30

Único time baiano na disputa da Conferência Nordeste da Liga BFA desta temporada, o Cavalaria 2 de Julho anunciou a chegada de um pacotão de reforços vindo do Santana Red Bulls. Ao todo, serão 24 jogadores que vão fortalecer ainda mais o time baiano na disputa da competição nacional.

Um dos grandes destaques é o wide reciver Irving Rodrigues. No ano passado, o jogador foi eleito o MVP da semana 10 da Liga BFA. Na ocasião, o recebedor anotou três touchdowns e foi fundamental para a vitória do Santana Red Bulls sobre o Maceió Marechais por 43 a 20. De acordo com o Mapa do FABR, Rodrigues tem 11 TDs em sua carreira além de ter dado passes para 2 TDs.

Na defesa, chegaram os seguintes reforços para o Cavalaria 2 de Julho: os linebackers Yann Amarante e Teodoro Vitor ‘Soldado’; os linhas defensivas Antonio Argolo ‘Tohru’, Diego Carvalho ‘Krugger’, Hamilton Junior ‘Militão’, Henrique Casas, Jorge Rocha e Rafael ‘Stallone’; e os defensive backs Michael Bastos ‘MB’, Vinicius Costa, Kenetty Anderson, Feliphe Oliveira, Erick William e Daniel Souza.

Para o ataque, reforçam o time baiano os linhas ofensivas Fabrício Zamboni, Jardel Cavalcante, Marcelo ‘Kenan’ e Gilberto Douglas; os wide receivers Matheus Aquino e Lewir Ramires, o running back Rafael Cerqueira e os quarterbacks Felipe Moreira e Israel Moreira.

O Cavalaria 2 de Julho está no Grupo B da Conferência Nordeste da Liga BFA e estreia na competição contra o Carrancas FA, no dia 8 de julho, fora de casa.