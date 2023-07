Cássio reprova comemoração de Luciano na vitória do Corinthians sobre o São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 1:25 Compartilhe

Além dos dois gols de Renato Augusto na Neo Química Arena, a vitória do Corinthians sobre o São Paulo ficou marcada pela comemoração e provocação de Luciano após empatar o Majestoso.

O atacante são-paulino chutou a bandeirinha de escanteio e os torcedores corintianos arremessaram diversos objetos na direção de Luciano e dos jogadores do São Paulo. Cássio reprovou a atitude do rival e disse que há outras formas de celebrar um gol com torcida única.

– Não me vejo fazendo esse tipo de coisa. Sei onde estou jogando, tento ter respeito por todas as instituições. Isso abre um caminho para se pensar, muitas vezes a torcida é punida, como vai acontecer com nós no sábado pelos gritos, e às vezes o jogador, nesse sentido, não provocou a torcida? Tem que ver os dois lados. Poderia ser um jogador nosso. Se me perguntasse, eu falaria para ele não fazer isso, não acho legal. Mas cada um faz o que acha. Foi uma situação ruim, não faria o que foi feito, tem várias maneiras de se comemorar, mas cada um faz o que acha melhor – disse Cássio na zona mista da Neo Química Arena.

Além de deixar o Corinthians em vantagem na Copa do Brasil, a vitória representa a manutenção do tabu contra o São Paulo na Neo Química Arena. Cássio disse que isso não passou pela cabeça dos corintianos, que estavam concentrados em obter vantagem na semifinal.

– Nem pensamos nisso (tabu). Estávamos tão concentrados em conseguir o resultado em casa que você acaba depois lembrando quando acaba o jogo. Estávamos confiantes para fazer uma grande partida. Não fizemos a melhor partida, mas equilibramos, conseguimos a vitória, demos poucas chances ao adversário. Semifinal é detalhe, e fomos mais efetivos – concluiu.

O Corinthians volta a campo no sábado (29), contra o Vasco, pelo Brasileirão.