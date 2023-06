Caso Robinho: psicóloga aponta violência psicológica em conversa entre ex-jogador e a esposa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:15 Compartilhe

Um dos áudios gravados com a autorização da polícia italiana durante as investigações do envolvimento de Robinho em um estupro coletivo mostra uma conversa entre o ex-jogador e a esposa, Vivian Guiglielmetti. No diálogo, ela se mostra preocupada com a repercussão do caso e, chorando, chega a disparar “eu fiquei ali de mulher chifruda, burra, que não sabe de nada”. Para a psicóloga mestre em psicologia e saúde Ana Streit, Vivian pode estar sendo vítima de violência psicológica.

– A violência psicológica (mentira/manipulação) neste caso é um tipo violência que vem para acobertar outra, a sexual. Então, é como se o buraco fosse mais embaixo, porque a omissão, mentira, manipulação e a distorção dos fatos parecem estar a serviço não só de silenciar quem tiver uma percepção diferente, mas também, de invalidar a violência sexual cometida – ressaltou a especialista em Terapia Cognitivo Comportamental pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita

Para a esposa, Robinho negou ter participado do estupro, mas depois admitiu ter visto os amigos cometerem o crime. O relato do ex-jogador é diferente do que foi concluído pela Justiça italiana. O casal começou a namorar na adolescência e oficializou a união em 2009. Vale destacar que Robinho e Vivian permanecem casados mesmo após o caso se tornar público.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Em outro momento da conversa, Vivian afirma estar vivendo um “vexame”. Segundo a psicóloga Ana Streit, os relacionamentos abusivos são complexos e não é simples perceber quando as violências acontecem, por isso o acesso à informação é tão essencial na prevenção da violência.

– A pessoa que sofre gaslighting passa a acreditar nas mentiras, bem como, nas afirmações abusivas e manipulativas do outro e, a partir disso, começa a se invalidar e se silenciar, criticando suas próprias percepções e emoções: ‘realmente não foi nada, não deveria me sentir assim’, ‘ele está certo, eu só causo problemas mesmo’ ou ‘claro que ele está falando a verdade, imagina, essa minha preocupação é bobagem’ Só que, com isso, o ciclo de abusos continua, porque o gaslighting silencia os pedidos de ajuda – disse.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Ana Streit ressaltou, ainda, a importância de pedir ajuda.

– Uma conduta protetiva diante dos abusos é sempre validar as suas emoções, pois elas são preciosos sinais. As emoções são protetoras e mensageiras. Outra estratégias fundamentais são validar a sua forma de perceber e interpretar as coisas, buscar evidências que ajudem a ter uma percepção mais clara dos fatos, perguntar a percepção de pessoas externas ao relacionamento acerca dos fatos, buscar outras opiniões, inclusive profissionais, mesmo querendo acreditar na versão do parceiro. Além disso, é importante não se culpar por ter vivido manipulações e ter sido exposta à condutas abusiva – afirmou a psicóloga.