Caso Robinho: novos áudios revelam que ex-jogador admite que fez sexo oral com vítima

Em conversa gravada em um grampo colocado pela polícia no carro de Robinho e divulgada pelo ‘Uol’, o ex-jogador admitiu ao amigo Ricardo Falco que fez sexo oral com a vítima albanesa. Na mesma conversa, Falco disse ao ex-jogador que a mulher “estava fora de si”. Em posse dessas gravações, a Justiça da Itália os dois a nove anos de prisão por estupro coletivo.

– Minha preocupação era só essa, de ter câmera lá. Se não ia foder todo mundo, que a mina chupou o teu, chupou o meu (pênis). – disse Robinho.

Além disso, Falco confirmou que a vítima estava bêbada, ao tentar “tranquilizar” Robinho caso a mulher tivesse uma prova física.

– Naquele dia ela não estava nem se dando conta de nada. Ela estava fora de si mesmo. – afirmou.

Em outra gravação, Robinho conversa com a esposa Vivian. O ex-jogador primeiramente nega a participação no estupro, mas logo depois admite que viu os amigos cometerem o crime. Ela chora pensando na possibilidade do ex-jogador ser preso e teme a repercussão do caso para sua imagem.

– Só que eu fiquei ali de a mulher chifruda, burra, que não sabe de nada. – disse ela.

O material serviu de base pelo Ministério Público da Itália para a acusação de estupro contra o brasileiro. Robinho foi sentenciado a 9 anos de prisão, porém ainda segue em liberdade por estar no Brasil.