Casimiro revela que cartão foi bloqueado ao tentar pagar prêmio em leilão de Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 20:54

O influenciador Casimiro Miguel revelou que, na hora de pagar o prêmio arrebatado no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., um troféu de Lionel Messi avaliado em R$ 825 mil, seu cartão de crédito foi imediatamente bloqueado.

A revelação foi feita pelo streamer em uma live em seu canal, ao mesmo tempo em que Casimiro contava a “aventura” que passou com o responsável pela cobrança.

Casimiro afirmou que, assim que garantiu o prêmio, já notou a presença do homem que trazia a máquina de cartão de crédito. No entanto, o influencer admitiu que não esperava ter que pagar na hora.

– No que eu estou ali, já chegou o cara com a máquina (de cartão), na hora. Eu pensei: “como assim?” Na foto que eu recebo o negócio, o cara já está com a máquina atrás de mim – destacou.

Assim, Casimiro passou a tentar explicar para o homem que seu cartão não permitiria tal transação, assim como as regras do Pix. No entanto, o responsável pela cobrança insistiu que o streamer, ao menos, tentasse.

– Eu falei para ele: sua intenção é gigantesca, mas você sabe que eu não vou pagar agora, né? Não sei se você está ciente. Aí, ele disse: “mas tenta, tenta”. O cara queria que eu passasse R$ 800 mil, 1h da manhã, em outro estado – brincou Cazé.

Em tom de brincadeira, Casimiro disse que a “confusão” do homem se deu por passar o cartão de Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, e ter criado a ideia de que suas situações financeiras seriam as mesmas.

– Falei para ele: irmão, você quer que eu passe R$ 800 mil no pix em outro estado, 1h da manhã? Não vai dar. É que você passou o cartão da filha do Silvio Santos, o meu é um pouco diferente. Eu fiz uma merda aqui, fiz um negócio que não podia ter feito. Do lado de lá, é outra parada – afirmou.

Por fim, conforme previsto, o cartão foi imediatamente bloqueado ao tentar a transação. Mais uma vez, Casimiro fez piada com a situação.

– Quando passei o cartão, bloqueou. Aí, ele disse: “é, não deu” – finalizou Casimiro entre risadas.