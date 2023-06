Casimiro paga quase R$ 1 milhão em troféu de Messi em leilão beneficente de Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 1:02 Compartilhe

O streamer Casimiro Miguel pagou R$ 825 mil em um troféu conquistado pelo craque Lionel Messi no Paris Saint-Germain. No leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, realizado nesta quinta-feira, o youtuber arrematou o item, que foi doado pelo argentino.

O troféu foi dado pelo PSG a Messi na última partida do jogador pelo clube francês. Casimiro disputou o item lance a lance com o streamer Alexandre Gaules e conseguiu vencer o companheiro de Twitch. O “duelo” entre os dois foi incentivado por Neymar.

Além do troféu, Casimiro também ganhou estadia de quatro dias em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, com direito a levar uma pessoa. Nas redes sociais, o influenciador brincou com situação após ter arremato o item pelo valor de quase R$ 1 milhão.

– Não sei o que eu fiz – comentou Casimiro.

O leilão beneficente do Instituto Neymar Jr contou com grandes personalidades, como o astro da NBA Jimmy Butler. Namorada grávida do craque do PSG, Bruna Biancardi também esteve presente no evento após a polêmica envolvendo a suposta traição do atleta.