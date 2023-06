Casemiro passa confiança para Ramon Menezes e elogia ações da CBF contra o racismo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 19:26 Compartilhe

Após a goleada da Seleção Brasileira diante da Guiné por 4 a 1, em amistoso disputado na cidade de Barcelona (Espanha), o volante Casemiro defendeu o trabalho de Ramon Menezes como interino, em entrevista na saída de campo.

O capitão do Brasil fez questão de transmitir confiança a Ramon, e pregou respeito ao ainda interino da Seleção Brasileira. Na visão de Casemiro, a vitória no amistoso é importante para iniciar bem a preparação do novo ciclo de Copa do Mundo, mesmo com um técnico provisório no banco.

+ Homem gol? Richarlison é cobrado na web após fala polêmica e gol perdido em amistoso da Seleção

+ Joelinton estreia com gol pela Seleção Brasileira e se emociona: ‘Passou um filme na cabeça’

– É um novo ciclo. A preparação para a Copa, para nós, já começa agora. Eu queria até passar um pouco de confiança para o Ramon, pois ele é o treinador hoje. Temos que ter respeito por ele.

Casemiro também parabenizou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelas ações da entidade no combate ao racismo. O jogador destacou a importância da vitória no país em que Vini Jr foi alvo de ofensas racistas nos últimos meses (Espanha).

– É importante vencer, ainda mais em um lugar tão especial para o Vini. Parabéns à Seleção Brasileira, à CBF e ao presidente (Ednaldo Rodrigues), que vêm lutando contra o racismo. É muito importante lutar contra isso, não só nós, mas também o Vinícius. Muito bom da parte dele que tem uma voz muito forte – finalizou.

Mesmo com os elogios de Casemiro, vale destacar que um assessor de Vinícius Júnior denunciou um segurança do estádio Cornellá-El Prat por ter o apontado uma banana, simulando uma arma.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (20), às 16 horas (de Brasília), para mais um amistoso, desta vez diante de Senegal.

E MAIS: