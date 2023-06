Casa do atacante Moise Kean é assaltada na Itália

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 19/06/2023 - 13:52 Compartilhe

TURIM, 19 JUN (ANSA) – A casa do jogador da Juventus Moise Kean em Turim, na Itália, foi assaltada, informaram nesta segunda-feira (19) as autoridades locais.

O atacante, que não estava na residência no momento da ação, teve levado pelos bandidos algumas joias e dinheiro. Os criminosos entraram no local ao quebrar uma janela do primeiro andar.

A denúncia do caso foi feita pela empregada do atleta que acionou os carabineiros da estação Barriera Casale, próxima ao local do ocorrido.

No início do mês, o brasileiro Kaio Jorge, que também joga na Juventus e vive em Turim, teve sua casa roubada. Os ladrões levaram seu carro, joias, relógios de luxo e aparelhos eletrônicos.

Já em outubro passado, outro jogador bianconero, o argentino Ángel Di María, foi alvo de criminosos. Na oportunidade, um dos bandidos que tentaram invadir sua casa foi detido depois de ser perseguido por agentes. (ANSA).