Cartões atrapalham planos de Dorival com Gabriel Neves no São Paulo

“Esquecido” com Rogério Ceni, Gabriel Neves ganhou uma segunda chance nesta temporada com a chegada de Dorival Jr. O volante é peça-chave no esquema da equipe e marcou seu primeiro gol pelo Tricolor na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR.

Diante do Furacão, Neves completou seu terceiro jogo no ano atuando por 90 minutos, indicando que já não sofre com dores no tornozelo que o afastaram de alguns treinos no primeiro semestre. Após a partida, Dorival encheu o uruguaio de elogios, destacando sua leitura de jogo.

– A evolução dele é clara. Jogador de técnica apurada, qualidade de passe, aproximação a área. Hoje foi muito feliz na conclusão que teve. Um dos primeiros jogos que fez 90 minutos em campo, isso tem sido especial. Ele vem em um processo de evolução. Questão de tempo para que se estabilize e consiga fazer uma sequência. Ele está trabalhando com muita intensidade para conseguir esse momento – destacou o treinador são-paulino na coletiva.

Contudo, a indisciplina irá frear os planos de Dorival com Neves, já que o volante recebeu o terceiro amarelo e desfalcará a equipe no sábado, contra o Cruzeiro. O treinador do São Paulo deve voltar com Pablo Maia, que cumpriu suspensão diante do Athletico. A dupla de volantes, inclusive, lidera o Tricolor em cartões amarelos no Brasileirão, com três cada.

Com Ceni, Gabriel Neves disputou apenas três jogos e esteve em campo por 236 minutos, segundo dados do site “Ogol”. Com Dorival, são 705 minutos em campo, sendo titular em dez ocasiões.

