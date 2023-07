Carrasco de Hugo Calderano em Tóquio é confirmado no WTT Contender Rio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 17:19 Compartilhe

Dimitrij Ovtcharov, carrasco de Hugo Calderano nos Jogos de Tóquio 2020, confirmou a sua presença no WTT Contender Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27), após liberação da Federação Internacional.

Ovtcharov ocupa a décima posição no ranking e é bem conhecido pela torcida brasileira. O alemão protagonizou uma virada épica nas olimpíadas diante de Calderano e conquistou o bronze, acabando com o sonho de uma medalha inédita para o país.

O mesatenista de 34 anos se tornou uma pedra no sapato de Hugo, já que levou a melhor dos três dos últimos quatro duelos. No entanto, neste ano o brasileiro conquistou sua primeira vitória diante do alemão e conseguiu um bom retrospecto na disputa. Dima, como é conhecido, possui 14 títulos internacionais em sua carreira.

Além de Dimitrij, Qiu Dang também estará no evento e pode ser um possível adversário do brasileiro. O também de origem alemã já encontrou o brasileiro em duas oportunidades em WTTs. Os números da dupla alegam vitórias para cada lado e com placares de 3 a 2.

