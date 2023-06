Carrancas FA anuncia running back norte-americano De’Anta Marques Sipp

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 11:00 Compartilhe

O Carrancas FA, semifinalista da Conferência Nordeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) na temporada passada, anunciou a contratação do running back norte-americano De’Anta Marques Sipp. O jogador chega com a missão de substituir o compatriota Cornell Brown, que foi o destaque do time na temporada passada.

De acordo com o time do interior pernambucano, De’Anta Marques Sipp jogou pela Kentucky Christian University nos Estados Unidos.

O Carrancas FA informou que o running back norte-americano estará presente no jogo de estreia da Conferência Nordeste da Liga BFA contra o Cavalaria 2 de Julho, que acontecerá no dia 8 de julho, às 17h, no Estádio Municipal de Petrolina.

Recentemente, o time pernambucano também acertou o retorno do linebacker norte-americano Steffon Canady, um dos destaques do time na edição passada. O jogador, de 25 anos, contribuiu para a surpreendente campanha do Carrancas FA na temporada passada.

