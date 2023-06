Carille, Felipão e acerto rápido: os bastidores do acordo do Santos com Paulo Turra

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 5:50 Compartilhe

Paulo Turra conheceu as instalações do Santos e foi apresentado ao elenco como novo técnico da equipe no último sábado (24). O acordo com o profissional aconteceu de forma rápida e teve bastidores com figuras conhecidas.

LINHA DO TEMPO: A PRIMEIRA OPÇÃO ERA CARILLE

Após a ‘guerra’ no clássico contra o Corinthians, a diretoria do Peixe realizou rápidas conversas para definir o futuro de Odair Hellmann. Nos bastidores, a queda do treinador gaúcho era considerada praticamente certa no decorrer da madrugada da última quinta-feira (22).

Na manhã do mesmo dia, a alta cúpula santista promoveu a reunião que sacramentou a decisão da saída de Odair, anunciada durante a tarde. Neste meio tempo, o Santos consultou a situação de Fábio Carille, comandante do V-Varen Nagasaki, do Japão.

O estilo do técnico e o fato de já conhecer o clube pesaram para o Alvinegro procurá-lo. O presidente Andres Rueda admitiu algumas vezes que um de seus maiores arrependimentos foi a saída de Carille, em 2022.

No entanto, logo o Santos soube que o contrato longo do técnico no Japão, até o fim de 2024, e a multa rescisória tornariam a operação quase impossível no momento. Também pesou o fato que, a princípio, o Santos só ofereceria um vínculo até o fim deste ano, quando se encerra a gestão Rueda.

!FELIPÃO EM AÇÃO!

Na reta final da quinta-feira (22), querendo ocupar o cargo de treinador rápido, o coordenador Paulo Roberto Falcão consultou Felipão. O técnico do Atlético-MG sugeriu a contratação de Paulo Turra.

Nem todos os envolvidos na busca estiveram 100% convictos, mas se animaram com o nome. O Comitê de Gestão entrevistou Turra, aprovou e logo o clube encaminhou a contratação.

O técnico foi avaliado internamente como ‘injustiçado’ no Furacão, onde foi demitido tendo aproveitamento de 73,1% e o título do Campeonato Paranaense. Turra e Santos amarraram os detalhes, e o treinador foi anunciado na manhã da sexta-feira (23) seguinte.

!APRESENTADO! MAS, CALMA….

Paulo Turra se apresentou neste sábado (24) no Santos para começar os trabalhos. O treinador de 49 anos assinou contrato até a metade do ano que vem e foi recebido pela diretoria do clube.

Porém, quem comandou os treinos nos últimos dias e estará na beira do gramado neste domingo (25), diante do Flamengo, será o auxiliar Claudiomiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

Paulo Turra será regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira (26). A partir desta data, ele começará os trabalhos efetivamente.

UM CORRIA (MUITO) POR FORA

Intermediários sugeriram Roger Machado ao Santos antes mesmo de Odair Hellmann ser demitido. O nome não desagradou, mas nenhuma tratativa neste sentido avançou.