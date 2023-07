Carille comemora vitória contra vice-líder no Japão: ‘Nos coloca de vez na briga’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 12:15 Compartilhe

Na última quarta-feira, pela J-League 2, o V-Varen Nagasaki do técnico Fábio Carille visitou o tradicional Tokyo Verdy, atual vice-líder da competição. E, mesmo fora de casa e com um a menos desde os quatro minutos do segundo tempo, a equipe do treinador brasileiro conseguiu uma importante vitória por 2 a 1. O triunfo colocou o V-Varen apenas dois pontos atrás do segundo colocado.

– Foi uma vitória muito significativa para nós aqui, principalmente pelas condições que ela se deu. Estar com um a menos quase o segundo tempo inteiro, na casa do adversário, contra uma equipe tradicional aqui no Japão que é o Tokyo Verdy e na casa deles. Mostra a força desse grupo – disse Carille.

– Creio que esse resultado nos coloca de vez na luta ali pelo acesso direto também, e não só na briga pela vaga nos playoffs de acesso, mas brigar por essa segunda colocação e tentar conquistar esse sonhado objetivo do clube – completou o treinador.

Na quinta colocação, o V-Varen Nagasaki está na zona de classificação para os playoffs de acesso. Na J-League 2, os dois primeiros sobem automaticamente à elite e as equipes de terceiro a sexto brigam pela última vaga em um playoff. Na sua segunda temporada no V-Varen, Carille quer se manter entre os primeiros e conquistar o tão sonhado acesso.

– A J-League 2 é longa, tem bastantes times, muitos jogos difíceis, mas com certeza a gente vai brigar até o fim. É um projeto de longo prazo aqui, mas vamos brigar – encerrou o comandante.