Capitão do Corinthians, vê empate com o Bahia de forma positiva e negativa ao mesmo tempo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 21:53 Compartilhe

Para o goleiro Cássio, o empate sem gols entre Bahia e Corinthians, na noite deste sábado (22), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi bom e ruim ao mesmo tempo. Para o capitão corintiano, o resultado foi bom por ser fora de casa e também por manter a sequência positiva do clube alvinegro, que chegou ao quarto jogo seguido sem derrotas. Mas, pela circunstância da partida, o Timão poderia ter saído de Salvador com os três pontos, entende o atleta.

– Bom resultado. Difícil jogar aqui contra o Bahia. No segundo tempo, a gente teve oportunidade de acertar melhores contra-ataques, finalizar, fazer o goleiro trabalhar, mas a gente não conseguiu. Perdemos pontos em casa que não poderíamos perder, mas ponto válido, importante. Temos um jogo a menos e continuamos na frente do Bahia. Pontuar aqui e voltar a ganhar em casa. São quatro partidas sem perder, resultados bons, o time vem crescendo e evoluindo – disse Cássio ao Premiere, ao fim do jogo.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

E poderia ter sido ainda pior para os corintianos na Arena Fonte Nova, já que no fim do primeiro tempo foi marcado um pênalti a favor do Bahia. No entanto, após recomendação da arbitragem de vídeo, André Luiz Skettino Policarpo Bento revisou no monitor do VAR e anulou a penalidade, já que a bola finalizada por Acevedo pegou nas costas do zagueiro Bruno Méndez, e não no braço do defensor do Timão.

No fim, o Corinthians até chegou a ir às redes, justamente com Méndez. Porém, a bola foi ajeitada por Gil, de cabeça, em posição irregular, bem anulada ainda no campo.

Com o resultado em Salvador, o Timão subiu parcialmente para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Santos. O Peixe, no entanto, entra em campo neste domingo (23). O clube da Baixada Santista enfrenta o líder Botafogo, na Vila Belmiro, sem público, justamente por conta de uma punição sofrida pela confusão ocorrida no fim do duelo contra o Corinthians, pela 11ª rodada da competição nacional. Somente o Alvinegro Praiano pode ultrapassar o Time do Povo nesta rodada.