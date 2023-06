Capitão do América-MG, Juninho, dá ‘bronca’ no time e espera melhora na atitude em campo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:46 Compartilhe

A fase segue complicada no América-MG. O time venceu apenas duas vezes no Brasileirão, empatando outros dois jogos e perdendo oito duelos nas 12 rodadas da competição até aqui. A equipe está na 19ª posição, com oito pontos, quatro a menos do que o Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

E essa situação fez o capitão do time, o volante Juninho, se pronunciar de forma mais dura depois de mais ua derrota, desta vez para o Internacional, em casa, no sábado(24), no Independência.

Juninho não mediu as palavras para falar da situação, dando uma boa “bronca” no elenco americano para sair desse momento complicado.

-Estou cansado de vir aqui falar e falar e, às vezes, a nossa atitude lá dentro não demonstra. É um momento ruim e, se a gente não tiver atitude, não vai sair não. Temos que minimizar os erros, ter mais atitude e menos fala”-disse o meio de campo, que chegou a 361 jogos pelo clube, se tornando o segundo atleta com mais jogos pelo Coelho, atrás somente do goleiro Milagres (372 partidas).

O América, em seu terceiro ano seguido na Série A do Brasileiro, tem conseguido boas campanhas, como as classificações históricas à Libertadores e à Sul-Americana, além de uma semifinal de Copa do Brasil. Voltar à Série B seria ruim para os planos americanos em busca de parceiros para comprar a futura SAF do clube.