Campeonato Brasileiro RGS começa neste domingo com recorde de participantes na 50ª Semana de Vela de Ilhabela

omeça neste domingo, 23, a disputa da 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, disputada com sede no Yacht Club de Ilhabela, que terá 130 barcos na disputa. A competição tem a chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.

As disputas no Canal de São Sebastião começam com a Regata Atrevida – Alcatrazes por Boreste, com largada a partir das 12h, em regata de percurso de cerca de cinquenta milhas náuticas.

Destaque para a flotilha da classe BRA-RGS que contabilizou o recorde histórico com 47 veleiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia e também da Argentina que disputarão o título do Campeonato Brasileiro que será dado ao barco vencedor da classe.

“Estamos muito felizes com o recorde de barcos na 50ª SIVI e disputando o título de Campeão Brasileiro. Mostra a força da flotilha e teremos uma disputa muito interessante no Canal de São Sebastião”, destacou Alexandre Martinho, presidente da classe RGS.

Entre os destaques estão o Atrevida, que completa 100 anos, modelo de 95 pés, o veleiro Pangea, o Zeus e Dona Marina, e o Scorpio, da Argentina, além do BL3 Urca, de Ilhabela e o Asbar II com tripulação totalmente feminina e o Aloha. O veleiro Petrus, do Pará, também vem para a disputa, assim como o Daka, outro barco argentino.

A disputa do Campeonato Brasileiro da RGS e da 50ª Semana Internacional de Ilhabela vai até o sábado, dia 29, também nas classes ORC, C-30, Multicascos, Bico de Proa, HPE30 e HPE25.