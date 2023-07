Campeão do mundo em 2010, David Silva anuncia aposentadoria após romper ligamento cruzado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 11:57 Compartilhe

Campeão do mundo em 2010 com a Espanha, o meia David Silva, de 37 anos, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Nesta quinta-feira (27), o espanhol, que estava na Real Sociedad, anunciou que está pendurando as chuteiras após uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

“Hoje é um dia triste para mim. Dia de dizer tchau ao que dediquei minha vida inteira”, diz David, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ídolo do Manchester City, clube em que atuou por 10 temporadas, o meio-campista soma diversos títulos importantes na carreira. No clube inglês, David venceu quatro Premier League, duas Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra. Além da vasta bagagem na equipe, o espanhol ainda foi homenageado com uma estátua em frente ao Etihad Stadium, casa dos Cityzens.

Pela seleção espanhola, o agora ex-jogador ainda conquistou a Copa do Mundo de 2010, além de duas Eurocopas (2008 e 2012).