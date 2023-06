Campeão do Mundo e número 2 do ranking, Mattia Spoto se mostra empolgado com chegada do circuito internacional em Goiás 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 14:17 Compartilhe

Começou nesta terça-feira, 27, com o torneio BT 10, o Marina Rio Club Open , a primeira competição internacional de Beach Tennis da história do estado de Goiás, que acontece em Itumbiara com 500 atletas de 12 países. O torneio será realizado até o dia 2 de julho com sede no Marina Rio Club e tem a organização da Dizplay Eventos, contando com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, da Unimed, Criosolar, Maquigeral e DropShot.

Logo no começo do dia, o número dois do mundo, Mattia Spoto, da Itália, marcou presença para acompanhar os primeiros jogos e dar uma clínica. Atual campeão mundial em Cesenatico, na Itália, em maio, com o francês Nicolas Gianotti, ele vai reviver a dupla antiga com Doriano Beccaccioli, sétimo colocado, em Itumbiara como uma das principais duplas do evento BT 200, com premiação de US$ 15 mil, que começa na quinta-feira com o qualifying e a chave principal na sexta-feira.

Morando em Uberlândia (MG) desde setembro, Spoto está pela primeira vez no estado e destaca o crescimento do esporte pelo Brasil: “Nessa região só joguei em Uberlândia, a cidade mais perto, estou muito feliz de vir para cá em Itumbiara, é minha primeira vez no estado. O movimento do Beach Tennis espero que feche em todo Brasil, em cada cidade e por todo mundo também, buscando deixar o esporte cada vez maior”, destacou o atleta que reviverá a parceria com seu compatriota Beccaccioli: “Jogamos um ano juntos antes de minha dupla fixa com o Gianotti, tenho certeza que vamos nos divertir, somos muito amigos, é como um irmão para mim. Terei muito prazer de jogar com ele”.

O atleta esteve no topo do ranking mundial por curto período no ano passado e sonha retornar em breve, mas junto com o parceiro Gianotti: “Com certeza quero voltar ao número 1 do mundo, fiquei ano passado por lá só uma semana, então teria prazer de voltar lá junto com meu parceiro. É o que eu quero”, disse.

Por fim, Spoto comentou como foi o sentimento de conquistar o título mundial no mês passado: “Indescritível, tem muita emoção, foram três anos tentando, sempre perdendo a final com o mesmo o mesmo resultado, no match tie-break, o primeiro com Tomaso Giovannini e Nikita Burmakin, o segundo com Michelle Cappelletti e Antomi Ramos e finalmente esse ano vencemos esse torneio e foi uma liberação”. O primeiro dia do evento já define os primeiros campeões do torneio BT 10 masculino e feminino no profissional, sem premiação, mas com pontuação para o ranking mundial que terá presença de duplas goianas Gabriel Avila e Mateus Freitas e também Neilhio de Lima e Ronaldo Alves. Outro goiano será Henrique Medeiros, de 15 anos, natural de Quirinópolis, que joga com o francês que vive em Goiás, Joseph Vieira. O torneio terá presença de atletas do Chile, Rússia, França além dos brasileiros.

Na quarta-feira, 28, mais um evento BT 10 sem premiação na disputa. Desta vez, Henrique Medeiros atua com o catarinense Felipe Poffo.

A partir de quinta-feira, 29, a disputa do qualifying do evento principal BT 200 com premiação total de US$ 15 mil e presença de jogadores de 12 países (Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile). A chave principal começa na sexta-feira, 30, e vai até o domingo, 2, com presença de vinte atletas do top 20 mundial do masculino e feminino sendo sete top 10 do masculino e quatro no feminino.

O evento terá transmissão oficial do canal PlayBT no Youtube.

A competição terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista começando na quinta-feira, 29. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

O evento terá a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade. Mais de três mil pessoas já retiraram ingressos para acompanharem os jogos. Ainda há a opção do camarote que dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários.

Programação do Evento:

27/06 – Terça-Feira – Torneio BT 10 com jogos em andamento

28/06 – Quarta-Feira – Torneio BT 10 a partir das 9h

29/06 – Quinta-Feira – Quali torneio BT 200

30/06 – Sexta-Feira – Finais do Quali pela Manhã e 1ª Rodada e Oitavas torneio BT 200 chave principal a partir da tarde

01/07 – Sábado – Oitavas e Quartas do Torneio BT 200

02/07 – Domingo – Semis e Finais do Torneio BT 200

O Marina Rio Club Open conta com a parceria da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, Criosolar, Maquigeral, DropShot e da Unimed. A competição é uma realização da Dizplay Eventos e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.